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Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören (2)

YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ TÖREN Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Yüksekova'da uğurlama töreni düzenlendi. Buradaki törene de Hakkari'den helikopterle Yüksekova...

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören (2)

YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ TÖREN
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Yüksekova'da uğurlama töreni düzenlendi. Buradaki törene de Hakkari'den helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gelen Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polis yetkilileri katıldı. 
Yapılan törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere uçağa konuldu. Gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Nurdan Demirci uçağa binerken, "Canımı aldılar. Hepsinin canı yansın" diye feryat etti. 

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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