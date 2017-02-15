Şehit Uzman Çavuş'u 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

DARICA (Kocaeli), () - FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit annesi Birsen Tevlim, "Şehit düşmeden yarım saat önce konuştum. Konuştuktan 4 saat sonra şehit haberini aldık" dedi.

Geçen pazartesi günü El Bab'da şehit düşen evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi dün akşam saatlerinde Darıca'ya getirilerek Farabi Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün şehidin cenezasi Farabi Devet Hastanesi'nden alınarak helallik alınması için evinin önüne getirildi. Şehidin kardeşi Emirhan Tevlim mikrofonu alarak, "Şerefsiz yaşamaktan ise yeraltında yatmayı şeref sayarız" diye haykırdı. Şehidin babası Mustafa Tevlim ise "Oğlum şehit oldu. Mekanı cennet olsun, haklarınızı helal edin" diye seslenirken, kalabalık "Helal olsun" dedi. Şehit babası sonrasında ise "Vatan sağolsun" dedi.

Evin önünde helallik alınmasının ardından cenaze, Nene Hatun Merkez Camii'ne getirildi. Şehidin oğlu Talha'nın boynuna Türk bayrağı asılırken, küçük çocuğu kucağına alan bir yakını, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başına götürdü. Asker şapkası takan minik Talha, cenazeye katılanları duygulandırdı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, camiye girerken şehidin eşi Rabia Tevlim ve annesi Birsen Tevlim'i görerek yanlarına gidip, başsağlığı dileğinde bulundu. Numan Kurtulmuş, şehit eşinin kamuflaj kabanını giyen Rabia Tevlim'e, "Allah cennete kavuştursun inşallah" derken, şehidin eşi için sandalye istedi. Şehidin eşinin sandalyeye oturtulmasının ardından Kurtulmuş, "Allah sabırlar versin, Allah makamını cennet etsin" dedi. Şehidin eşi ise "Söz verdim, güldürmeyeceğim düşmanları" diye konuştu.

Şehidin annesi Birsen Tevlim ise "Şehit düşmeden yarım saat önce konuştum. Konuştuktan 4 saat sonra şehit haberini aldık" dedi. Numan Kurtulmuş, "Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

Camide öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan'ın okuduğu duaların ardından cenaze namazı kılındı. Bu sırada şehidin kardeşi Emirhan Tevlim baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibi Emirhan Tevlim'e müdahalede bulundu.

Şehidin cenazesi daha sonra top arabasına konuldu. Cenaze aracına doğru ilerlenirken, şehidin kız kardeşi Cansu Tevlim, şehidin top arabasındaki tabutuna elini koyarak yürüdü. Şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulurken, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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