Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/KÜRTÜN (Gümüşhane),()- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde...

Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/KÜRTÜN (Gümüşhane),()- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel için Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Mehmet Temel ve yakınlarının yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehidin babası Mehmet Temel'e başsağlığı dileğinde bulundu.
Tabuta sarılan şehidin kardeşi Şaban Temel, "Seninle en son gece yarısı konuşmuştuk, bana operasyona gideceğim demiştin, neredesin Taşkınım" diyerek gözyaşı döktü. Acılı şehit kardeşine sarılan bir polis memuru, "Senin ağabeyin bir kahramandır, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. Ablası Mürvet Temel de şehit kardeşinin fotoğrafını öpüp, havaya kaldırarak, gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna dokunan Mehmet Temel ise güçlükle ayakta durabildi. 
Küçük yaşlarda annesi vefat eden Uzman Çavuş Taşkın Temel, kılınan cenaze namazının ardından Günyüzü köyüne götürülerek buradaki aile kabristanlığına defnedildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328