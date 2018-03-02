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Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'in cenazesi memleketi Eskişehir'de

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in (24) cenazesi askeri uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na...

Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'in cenazesi memleketi Eskişehir'de
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in (24) cenazesi askeri uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi.
Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na hava yoluyla getirilen Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından askeri uçaktan alındı. Şehidin cenazesini karşılama törenine yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Çetin, Reşadiye Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.
'HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN'
Bu arada Şehit Uzman Çavuş Çetin'in 21 Şubat'ta sosyal paylaşım sitesinde bir ortaokul öğrencisinin askerlere gönderdiği mektubun fotoğrafını paylaşıp, 'Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için' yazısını yazdığı dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

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