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Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

IĞDIR'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay Bölüğü'nde arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan (33), Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı. Olay,...

Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı
IĞDIR'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay Bölüğü'nde arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan (33), Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay Bölüğü'nde meydana geldi. Bölükte görevli, ismi öğrenilemeyen uzman çavuşun belinden çıkardığı tabanca, masaya bırakmak istediği sırada, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Uzman Çavuş Samet Özkan'a isabet etti. Karın boşluğundan vurularak, ağır yaralanan Samet Özkan için bulundukları yere sağlık ekibi geldi. Ambulansa alınan Samet Özkan'ın hastaneye götürülürken kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Samet Özkan, Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Özkan, doktoların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 
Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan için bugün Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Enver Ünlü, askeri yetkililer, kurum amirleri ve şehidin ailesi katıldı. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Törende, evli ve 1 çocuk babası şehidin ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tören sonrası Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Adana'ya gönderildi.

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