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Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (2)

BABAEVİNDE YAS Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan hudut birliğinde arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan’ın (33), acı haberi Adana’nın Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi’nde yaşayan...

Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (2)

BABAEVİNDE YAS
Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan hudut birliğinde arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan’ın (33), acı haberi Adana’nın Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi’nde yaşayan babası Mehmet Özkan ve annesi Selma Özkan’a askerler tarafından verildi. Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
'SAMETİM SANA HİÇ YAKIŞMADI'
Evinin sokağına kurulan çadırda taziyeleri kabul eden Selma Özkan, oğlunun fotoğraflarına sarılıp gözyaşı dökerek, şunları söyledi:
“Sametim, kurban olsun annen sana. Dayın bir kenarda, amcan bir kenarda, dayın bunu nasıl kaldıracak? Keşke Kosova’daki görevinden gelmeseydin. Barış gücü askeri olarak görev yaptı hiçbir şey olmadı. Keşke ben ölseydim. Sametim sana hiç yakışmadı. Tüm askerlere dua ediyordum sırf oğluma bir şey olmasın diye. Oğlum için tüm tabura dua ediyorum. Bindiği araca kadar kurban gidiyordum. Askerlerim, o formanıza kurban giderim. Senin hatrın için artık asker kıyafeti giymeyeceğim. Asker kıyafetine aşık oldum. Kosova’dan bere getirmiştin. Çiçeğim benim.”
Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi bugün Kayışlı Mahallesi Mezarlığı'nda Cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

FOTOĞRAFLI

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