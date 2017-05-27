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Şehit Uzman Çavuş Özdemir, baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı

Hakan ÇELİKBAŞ- Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), () - AĞRI'nın Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 35 yaşındaki Mustafa Özdemir, memleketi Samsun'un Terme İlçesi'ne bağlı Sakarlı Mahallesi'nde...

Şehit Uzman Çavuş Özdemir, baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı

Hakan ÇELİKBAŞ- Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), () - AĞRI'nın Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 35 yaşındaki Mustafa Özdemir, memleketi Samsun'un Terme İlçesi'ne bağlı Sakarlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde .bayrağa sarılı tabuta sarılan şehidin eşi Ebru Özdemir, "Kuzum sen çok güzel bir yerdesin biliyorum. Peygamberimize komşusun sen biliyorum" diye ağıt yaktı.
Evli ve 2 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi bugün öğleden sonra Terme Devlet Hastanesi morgundan alındı. İlçeye bağlı Sakarlı Mahallesi'ndeki baba evinin önüne helallik alınması için getirilen cenazeyi, evin önünde aralarında silah arkadaşlarının da bulunduğu yüzlerce kişi karşıladı. Burada dua edilirken, şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in babası Hicabi, annesi Ayşe, eşi Ebru, kardeşi Musa, kız kardeşi Esra ile oğulları 7 yaşındaki Burak ve 2 yaşındaki Kağan Özdemir tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin eşi Ebru Özdemir, kucağında 2 yaşındaki oğlu Kaan olduğu halde tabuta  sarılarak, "Kuzum sen çok güzel bir yerdesin biliyorum. Peygamberimize komşusun sen biliyorum" diye ağıt yaktı.
Şehit annesi Ayşe Özdemir de oğlunun tabutunun başında  "Çocuklarını da büyütüp senin yoluna göndereceğim. Sen dik durmamızı isterdin. Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.
Buradaki törenin ardından şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesi, Sakarlı Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından şehit Uzman Çavuş  Mustafa Özdemir, Sakarlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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