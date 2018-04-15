Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın (28) cenazesi, memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri bir bölümü İran sınırında olan Küçük Ağrı Dağı bölgesinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı teröristle dün, sıcak temas sağladı. Çatışmada, 2 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın (27) cenazesi dün akşam saatlerinde düzenlen törenin ardından memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal için ise bu sabah Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Merve Pampal da törene 2 yaşındaki kızı Elif ile katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal’ın cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine uğurlandı.



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