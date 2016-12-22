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Şehit uzman çavuş Kökkaya 5 ay önce babasını kaybetmişti

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'deki evinde yas var. El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit...

Şehit uzman çavuş Kökkaya 5 ay önce babasını kaybetmişti
SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'deki evinde yas var.
El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 kız çocuğu babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem var. 5 ay önce babası Şükrü Kökkaya'nın kalp krizinden  ölümünün  ardından Mehmet'in de şehit olması 6 kardeşi ve yakınlarını yasa boğdu. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 2 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Kayseri'nin Develi ilçesinden olan genç kadının isteği, aile tarafından da kabul edilerek, yetkililere bildirildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Kökkaya, Kayseri'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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