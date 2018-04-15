Şehit Uzman Çavuş, Karasu'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın (28) cenazesi, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit annesi Müzeyyen Baş, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur. Senin yerine ben gideceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi, dün gece Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanı'ndan kalabalık konvoyla alınıp, Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'na getirildi. Bugün sabah saatlerinde şehidin cenazesi buradan alınarak baba evinin bulunduğu Karasu'ya getirildi.

Şehidin babası emekli polis Polat Baş ve annesi Müzeyyen Baş ile kardeşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Karasu Gasilhanesi'nde taziyeleri kabul etti. Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Karasu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önüne getirildi. Baba Polat Baş ayakta durmakta zorlandı. Şehidin 3 kardeşi ve annesi Müzeyyen Baş ise şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit annesi Müzeyyen Baş, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Karadenizliyim ben, onlar korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Okulun bahçesinde kılınan cenaze namazına Ak Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, MHP İl Başkanı Levent Bülbül ve vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Baş'ın birlikte çatışmaya girdiği görev arkadaşları da cenazeye katılarak, aileye başsağlığı diledi.

Şehit Uzman Çavuş Baş'ın cenazesi, okul bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla tekbirlerle Karasu Mezarlığı'na götürülerek, toprağa verildi.



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