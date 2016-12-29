Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut törenle uğurlandı

TUNCELİ'de DHKP-C'li teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hasan Karadavut, Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut için Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Elazığ Valisi Mıurat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar ve şehidin yakınları katıldı.Törende bir konuşma yapan Tunceli Valisi Osman Kaymak, güvenlik güçlerinin olumsuz kış şartlarına rağmen kararlı bir şekilde terörle mücadele ettiğini belirterek, "Terörle mücadele kapsamında Tunceli'de güvenlik güçlerimiz yaz, kış demeden eksi 25 derecede operasyonlarına devam etmektedirler. Bu kararlı mücadelemiz; topraklarımız hainlerden tamamen temizleninceye kadar devam edecektir. Bu hainler Tunceli'de artık kendilerine yaşam alanı bulamayacaklardır. Teröristlerin güvenlik güçlerine teslim olmaktan da başka yolu yoktur. Şunu belirtmek isterim ki milletimizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken, hain emmeler peşinde koşturan vatan hainleri bilsinler ki, bizler var olduğumuz müddetçe sinsi plan ve emellerine asla kavuşamayacaklardır" dedi.Elazığ Müftüsü Peyami Güngör'ün yaptığı duanın ardından şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un naaşı, toprağa verilmek üzere askeri uçak ile memleketi Tokat'a uğurlandı.

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