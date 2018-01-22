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Şehit Uzman Çavuş Durmuş Tek, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa ERCAN- Mustafa İNSAN/MERSİN, () - BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek (27), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin...

Şehit Uzman Çavuş Durmuş Tek, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa ERCAN- Mustafa İNSAN/MERSİN, () - BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek (27), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenazesi tören öncesi merkez Toroslar ilçesindeki Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan baba evine götürülerek helallik alındı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde düzenlenen törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile kent milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Salim ile annesi Sebahat Tek ve yaz aylarında evlenmeyi planladığı nişanlısı Ayşe Başbudak'ı yakınları ve askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi de törende taziyeleri kabul ederken güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmadı. Şehidin anne ve babasının yanına giden Bakan Elvan, başsağlığı diledi.
Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun’un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi omuzlarda taşındı. Törende, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıldı. Şehit Tek, Musallı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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