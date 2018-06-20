Şehit Uzman Çavuş Baştan, Trabzon’da toprağa verildi

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN- Emre KOLTUK//DÜZKÖY, (Trabzon), () - SİİRT’in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın (26) cenazesi, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan için Düzköy Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Emine ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, silah arkadaşları, askerler ile binlerce kişi katıldı. Bazı vatandaşlar töreni çevredeki binaların üzerinden izledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

'KURBAN OLAYIM O GÖZLERİNE'

Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilen şehidin annesi Emine ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutu başına gelen ve fotoğrafına bakan acılı anne, "Kurban olayım senin o gözlerine oğlum" diyerek ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri askeri selamı verdikleri tabutu sarılarak öptü. Tabuta sarılan şehidin yeğeni Havva Uzun da "Seni hiç unutmayacağız" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yeğeni 9 yaşındaki Levent Baştan da tabutun başından ayrılmadı.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. İl Müftüsü Osman Aydın'ın öğlen vakti kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın tabutu askerlerin omzunda tekbirler eşliğinde araca taşındı. Şehit Baştan'ın cenazesi, Taşocağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

SON MESAJI YÜREK BURKMUŞTU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, operasyon öncesi, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesaj yürekleri burktu. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği duyuldu. Şehit Baştan'ın, yine sosyal medyadan, Türk bayrağını öptüğü fotoğrafını 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin' notuyla paylaştığı görüldü.



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