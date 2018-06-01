Şehit Uzman Çavuş, Amasya'da toprağa verildi

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un cenazesi, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un acı haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Çay Mahallesi'nde oturan ailesine dün akşam ulaştı. Bugün sabah saatlerinde Amasya'ya getirilen şehit Koç'un cenazesi, yakınları ve askerler tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi ilk olarak Gümüşhacıköy ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne götürüldü.Burada kılınan ikindi namazının ardından cenaze, Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Şehidin cenaze namazı burada kılındı.

Cenaze töreninde şehidin annesi Naciye ve babası İzzet Koç ayakta durmakta güçlük çekerken, Muş'ta Jandarma Uzman Çavuş olarak görevini yürüten şehidin ağabeyi Sinan Koç ise cenazeye askeri üniformasıyla katıldı.

Şehidin cenazesine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, askerler, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un cenazesi, daha sonra Gümüşhacıköy Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.



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