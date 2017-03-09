Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Şehit Uzman Çavuş Ali Şirin, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin, bugün memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'nde 5 bin kişinin...

Şehit Uzman Çavuş Ali Şirin, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, () - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin, bugün memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'nde 5 bin kişinin katıldığı tören ardından gözyaşları arasında topağa verildi.
Diyarbakır’ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin için bugün memleketi Çorum'un Dodurga İlçesi Dikenli Köyü'nde tören düzenlendi. Köy meydanındaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bürokratlar, siyasiler ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.  
Törende şehidin eşi Hülya Şirin, annesi Fatma Şirin, babası Mustafa Şirin, ağabeyi Mehmet Şirin ve kız kardeşi Sevda Şirin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Şirin, “Yavrum, bir tanem, karagözlü Ali’m. Seni böyle mi görecektim?" diyerek ağıt yaktı. 1 yıllık evli ve hamile olan şehit eşi Hülya Şirin’in feryatları ise yürekleri dağladı. Şehidin eşi, "Ali’m ben sana gelinlikle gelmiştim, sen niye kefen giydin?" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin eşi cenaze töreni boyunca tabutun yanından ayrılmazken, aile fertleri ise güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin’in cenazesi, öğleleyin köy meydanında kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.