Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan, eşinin ve yine sözleşmeli er olan diğer oğlu Gökhan Akdoğan'ın ellerini bir an olsun bırakmayan anne Fatma Akdoğan, "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dün akşam saatlerinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Sabah saatlerinde cenazesi İzmir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan için tören düzenlendi. Tabutun askeri cenaze aracından indirilmesi sırasında anne Fatma Akdoğan, oğlunun tabutunu öptü, musalla taşına konulduktan sonra ise üzerine kapanıp, gözyaşı döktü. Şehit annesi Fatma Akdoğan, "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

Şehit askerin sözleşmeli er olan kardeşi 23 yaşındaki Gökhan Akdoğan da silah arkadaşlarıyla ağabeyinin tabutunu taşıdı, tabuta kapanıp ağladı.

Şehit askerin dün operasyona çıkmadan önce son olarak annesini aradığı ve sesini duyduğu öğrenildi. Baba Zeki Akdoğan, törende metanetini korudu.

ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aileyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, kamu kurumları ile askeri yetkililer ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

İkindi vakti kılınan namazdan sonra helallik alınan şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit askerin cenazesi, top arasında da taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği'ne götürüldü ve burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan cenaze töreninde taziye sunumları sırasında kalabalık içerisinden Kahraman Ç., "Teröriste terörist demeyenlerin ne işi var burada" diye bağırdı. Şehit askerin kardeşi Gökhan Karaman'ın, "Kimse bizim şehidimize saygısızlık yapamaz" sözleriyle tepki göstermesi üzerine susan protestocu, polislerce alandan uzaklaştırıldı. Kahraman Ç.'nin kendisini aile yakını gibi tanıttığı, ancak komşusu olduğu ve işinin bulunmadığı öğrenildi.



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