Şehit üsteğmenin ölüm yıldönümünde, anısına yapılan kütüphane açıldı

ŞIRNAK'ta 21 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak'ın anısına memleketi Kütahya'da okuduğu ilkokula yaptırılan kütüphane ile zeka oyunları odası, ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle açıldı.Şırnak Cudi Dağı'nda 4 Ocak 1997 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askere müdahale ederken şehit edilen üsteğmen Çağlayan Irmak için Kütahya 50'nci Yıl İlkokulu'nda yaptırılan kütüphane ile zeka oyunları odası, törenle hizmete girdi. Törene şehidin babası İbrahim Irmak, annesi Nazime Irmak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tayfun Dündar, Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Ahmet Hamdi Nayir törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Ne mutlu ki vatan, bayrak, namus gibi bizlere emanet edilmiş çok önemli kutsallara sahibiz. Yine inancımız gereği bu kutsallara sahip olma yolunda can verme de rütbelerin en büyüğü. Burada bir şehidimizin adını yaşatacak bir kütüphane ve zeka oyunları bölümümüzle inşallah burası açılmış olacak. Bu güzel faaliyetler bizim sahip olduğumuz kutsalların değerini artırmada, o kutsallar uğruna yapılan fedakarlıklara bizim gösterdiğimiz önem de önemli bir mihengi noktası olacaktır."Şehidin annesi Nazime Irmak ise, "Ben bir oğul kaybettim ama birçok evlat kazandım. Hepsinden Allah razı olsun. Acı çok büyük ama böyle dayanışmalarda acımız bir nebze olsun azalıyor. Bütün şehit ailelerine hep böyle destek olunsun. Bizim gibi çok sayıda şehit ailesi var. Yaramız kabuk tutuyor ama tekrar şehit verilince o yaramız yeniden kanamaya başlıyor. O kadar zor, o kadar güç bir şey ki anlatılmaz. Ben yaşadım inşallah başka anneler yaşamasın" dedi.Şehit Irmak'ın dönem arkadaşlarından Kemal Aksoy da, Kara Harp Okulu'ndan 1991 yılında mezun olanlar olarak 20 arkadaşının şehit olduğunu söyledi.Aksoy, emekli olduktan sonra 1991'ler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla bir dernek kurduklarını ve dernek vasıtasıyla arkadaşlarının hatıralarına yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.Yapılan konuşmaların ardından, protokol üyeleri ile şehidin yakınları tarafından içerisinde 2 bin adet kitap ve çeşitli zeka oyunları bulunan kütüphane ile odanın açılışı yapıldı.

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