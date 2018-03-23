Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesi 2 ay sonra Ankara'ya getirildi/Ek fotoğraflar
23 Mart 2018 Cuma 23:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 153 günlük bebeğe katarakt ameliyatı
- 2Karatay ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ni...
- 3'Kabızlık oturarak çalışan kişilerde...
- 4Dijital oyunlar Alzheimer için umut olabilir
- 5(Görüntülü Haber) "Tüberküloza...
- 6"Tüberküloza karşı bağışıklığınızı...
- 7Uzmanından uyarı:13 yaşın altındaki...
- 8(Görüntülü Haber) Gece çalışanların...
- 9(Görüntülü Haber) Üniversiteliler akupunktur...
- 10Yorgun uyanma nedeni uyku apnesi olabilir
- 1Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji...
- 2Okul bahçesindeki 'Dürüstlük Manavı'...
- 3Fazıl Say “Darüşşafaka” için çalacak
- 4Fazıl Say “Darüşşafaka” için çalacak
- 5(Görüntülü Haber) "Katarlı gençler...
- 6"Katarlı gençler Türkçe öğrenmek...
- 7(Görüntülü Haber) İzmir'e 8 yeni...
- 8İzmir'e 8 yeni okul inşa edilecek
- 9Şemdinli'de öğretmenler için 'sıra...
- 10Eğitim-Sen Şube Başkanı Bulut, 'Performans...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Giresun'da devrilen elektrik direği...
- 2Garsonların kavgası kanlı bitti
- 3Darüşşafaka, Avrupa Kupası'nda...
- 4Olympiakos - Anadolu Efes: 89-82
- 5(Görüntülü Haber) Türkiye - İrlanda...
- 6(Görüntülü Haber) Otomobilin motor bölümünde...
- 7(Görüntülü Haber) Türkiye - İrlanda...
- 8Hakan Çalhanoğlu: “Milan'da gösterdiğim...
- 9(Görüntülü Haber) Lucescu'dan O'Neill'a...
- 10Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu...
- 11(Görüntülü Haber) Türkiye - İrlanda...
- 12(Görüntülü Haber) Şehit Üsteğmen...
- 13Yasin Süzen, İşitme Engelliler Avrupa...
- 14İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü...
- 15Otomobilin motor bölümünde esrar bulundu
- 16Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesi...
- 17Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesi...
- 18Lucescu'dan O'Neill'a tepki:...
- 19Lucescu'dan O'Neill'a tepki:...
- 20Tüfekle oynayan çocuk, kazayla ablasını...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv