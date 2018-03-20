Şehit torunları, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni unutmadı…

İSTANBUL, () EGE Akdeniz Yat Kulübü Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2018 İzmir Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, 17 – 18 Mart’ta Çeşme Marina'da 30 teknenin katılımı ile yapıldı. Ocak ayında başlayıp mayıs sonunda bitecek 5 farklı haftasonunda, ikişer günlük yarışlar şeklinde düzenlenen kış yelken yarışlarında tekneler yarıştı. Farklı özelliklerde teknelerin yarışmasını sağlayan ve IRC adı verilen hesaplama sistemi ile düzenlenen yarışlar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nde şehit düşmüş tüm şehitler ve Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Brifing ardından denize açılan ekipler, ortalama 22 knot rüzgar altında ilk yarışı tamamladı. İlk yarış sonunda limitlerin üzerine çıkan hava, ikinci yarışa izin vermedi. Akşamüstü, Marina Yacht Club’ta gerçekleşen Kış Trofesi 2. ayak ödül töreninde, IRC 1’de LEZİTA LEMON, IRC 2’de ARNES, IRC 3’de YUNUS MARİNCYGNUS, IRC 4’de LADY FAST, IRC’5 de FERMER ve Destek Sınıfında FUN LEMON - BARAN AMBALAJ birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Pazar günü, cumartesi öğlenden sonra başlayan rüzgarın daha da yükselmesi ile brifing sonrasında hakem heyeti kadara tehir ilan etti. Yapılan ölçümler sonrasında rüzgarın 29 knotlardan aşağıya düşmemesi nedeniyle pazar günü yarış yapılamadı. İzmir Kış trofesinin 3. Ayak yarışları cumartesi yapılan tek yarış ile tamamlanmış oldu. Kış Trofesi3. Ayak yarışlarında; IRC 1’de LEZİTA LEMON, IRC 2’de ARNES, IRC 3’de AYK-BLUE MILES, IRC 4’de AYK LADY SUN, IRC’5 de MİRANDAve Destek Sınıfında PERLE WHITE birincilik kazandı.

İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları ve 3. Ayak yarışının ödül töreni, 21-22 Nisan tarihlerinde Çeşme’de yapılacaktır.

(FOTOĞRAFLI)