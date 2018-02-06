Şehit Teğmen'i, 20 bin Erzurumlu son yolculuğuna uğurladı

Turgay İPEK/ERZURUM, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin (32) cenazesi, memleketi Erzurum'un Tortum ilçesinde, 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Afrin'de, PKK/PYD'li teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, dün çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin cenazesi, tören için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, şehidin eşi Işıl (30), kızı Esra Aysima (3) ve annesi Naime Aktepe ile yakınları ve yaklaşık 20 bin Erzurumlu katıldı.

Musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu sarılarak, öpen eşi Işıl ve annesi Naime Aktepe, helallik istedi. Uzun süre tabutun başından ayrılamayan Işıl Aktepe, eşi için dua etti. Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazından sonra omuzlara alınarak, bir süre tekbirler eşliğinde taşınan şehit Aktepe'in tabutu, top arabasına konuldu.

Bir süre burada taşınan Aktepe'nin tabutu, daha sonra cenaze aracına alınarak, defnedilmek üzere Tortum ilçesinin Şenyurt Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe, buradaki mezarlıkta, yaklaşık 25 yıl önce yaşamını yitiren babası Halis Aktepe'nin yanına defnedildi.



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