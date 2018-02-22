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Şehit Tayyareci Fethi Bey'in aslına uygun yapılan uçağı, heykelinin yanına yerleştirildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in heykelinin yanına, şehit olduğu uçağın aslına uygun olarak yapılan benzeri yerleştirildi. İlk Türk pilotlarından Tayyareci...

Şehit Tayyareci Fethi Bey'in aslına uygun yapılan uçağı, heykelinin yanına yerleştirildi
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in heykelinin yanına, şehit olduğu uçağın aslına uygun olarak yapılan benzeri yerleştirildi.
İlk Türk pilotlarından Tayyareci Fethi Bey'in Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu yanındaki heykeli, geçen 30 Ocak'ta Belediye tarafından Fethiye yeni rekreasyon alanına taşındı. Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı'nın talimatıyla, 27 Şubat 1914 tahinde Yüzbaşı Fethi Bey'in 2 arkadaşı ile birlikte düşerek şehit olduğu uçağının benzeri yaptırıldı. Türk Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Tersane Komutanlığı tarafından aslına sadık kalınarak 10 metre uzunluğunda, kanat açıklığı 9.5 metre olarak, bir ayda yapılan 1 ton ağırlığındaki uçak, hediye olarak gönderildi. Orijinalinde gövdesi ahşap, kanatları ise kumaştan olmasına rağmen benzerinde gövdesi alüminyum, kanatları ise metal iskeletten yapılan uçak, Fethiye'ye getirilip, Tayyareci Fethi Bey'in rekreasyon alanındaki heykelinin yanına yerleştirildi.
Tayyareci Fethi Bey'in 104'üncü ölüm yıl dönümünde, rekreasyon alanında yapılacak açılışa herkesi davet eden Belediye Başkanı Behçet Saatcı, "Allah ordumuza zeval vermesin. Silahlı Kuvvetlerimiz her şeyiyle ayakta. Bu coğrafyada moralsiz bir orduyla rahat bırakmazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm fertlerine huzurlarınızda saygılarımı iletiyorum. Rabbim onların saçının teline zarar getirmesin. 27 Şubat Salı günü tüm Fethiyelileri rekreasyon alanımızdaki Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma törenine bekliyoruz. Törende Türk Hava Kuvvetleri'mizin çeşitli uçakları burada anma uçuşu gerçekleştirecek. Bizi millet yapan bu değerler. Bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

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