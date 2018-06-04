Şehit Sözleşmeli Piyade Er, Kırşehir'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, sınırın sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan hudut birliğine, Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Piyade Er Süleyman Sevim'in cenazesi, memleketi Kırşenir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Süleyman Sevim'in cenazesi, öğle saatlerinde helikopterle Kırşehir'e getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Cacabey Camii'ne getirildi, aynı yerdeki Cacabey Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Garnizon Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile çık sayıda kişi katıldı. Şehit babası Yunus Sevim, taziyeleri kabul etti.

Burada öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin annesi ve kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

4 kardeşten 2'ncisi, bekar olan şehit Sözleşmeli Piyade Er Süleyman Sevim'in cenazesi, daha sonra Kırşehir merkeze bağlı Dedeli köyüne götürüldü ve burada gözyaşları arasında toprağa verildi.



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