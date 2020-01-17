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Şehit Sözleşmeli Er Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
GENEL 17.01.2020, 15:40
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HAKKARİ'de, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan (28), toprağa verildi.
Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada bir silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Merkez Toroslar ilçesi, Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, oğlunun şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Dün akşam saatlerinde cenazesi Mersin'e getirilen şehit Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törende şehit Kaplan'ın acılı ailesi güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından naaşı top arabasına konulan şehit Tolga Kaplan, Mersin Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada bir silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Merkez Toroslar ilçesi, Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, oğlunun şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Dün akşam saatlerinde cenazesi Mersin'e getirilen şehit Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törende şehit Kaplan'ın acılı ailesi güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından naaşı top arabasına konulan şehit Tolga Kaplan, Mersin Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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