Şehit Sözleşmeli Er Bayracı, Erzincan'da gözyaşlarıyla uğurlandı

KUZEY Irak’ta PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23), Erzincan'ın Tercan ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik geçen 14 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın cenazesi, dün gece saatlerinde askeri helikopterle Erzincan'ın Tercan ilçesine getirildi. Şehit cenazesini yüzlerce kişi, dualarla karşıladı.

Fatma- Ahmet Bayracı çiftinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Resul Bayracı için bugün ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Ali Arslantaş, Ak Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, askeri erkân, şehitin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından bekar olan şehit Resul Ayracı'nın cenazesi gözyaşları arasında Tercan ilçe mezarlığında toprağa verildi.



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