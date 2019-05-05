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Şehit Sözleşmeli Er, Afyonkarahisar'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un (25) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin eşi Hatice Akkuş, "Bunu yapanların Allah cezasını...

Şehit Sözleşmeli Er, Afyonkarahisar'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un (25) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin eşi Hatice Akkuş, "Bunu yapanların Allah cezasını versin. Böyle yaparak bizi bölemezsiniz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. Asker kamuflajı ve komando beresi giydirilen 5,5 aylık oğlu Bora Efe'yi de kucağına alıp şehit eşinin tabutunun başına gelen Hatice Akkuş, oğluna "Bak oğlum baban burada" diye seslendi.
Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar'a, oradan da karayoluyla memleketi İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyüne getirildi. 2017 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra haziran ayında Hatice Akkuş ile evlendiği, 2 ay sonra da piyade sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un naaşı, helallik alınması için eşiyle birlikte oturduğu eve getirildi.
'SENİ BÖYLE Mİ KARŞILAYACAKTIM'
Eşi Hatice Akkuş, "Ben Servet'imi vatan uğruna şehit verdim. Bir de Bora'm var. O da vatanıma feda olsun. Hainleri güldürmeyeceğiz. Vatan sağ olsun" diye gözyaşı döktü. Daha sonra eşinin naaşının bulunduğu ambulansa binen Hatice Akkuş, "Servet ben seni böyle mi karşılayacaktım" diye ağıt yaktı. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için ailesinin evine götürüldü.
AİLESİNİN EVİNE GETİRİLDİ
Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş ve annesi Ayşe Akkuş ile diğer yakınları cenazenin bulunduğu ambulans evin önüne gelince gözyaşına boğuldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri gözyaşı döktü. Helallik alınması sonrasında şehidin cenazesi köy meydanındaki tören alanına getirildi.
'BAK OĞLUM BABAN BURADA'
Cenaze meydana getirildiğinde tabuta sarılan Hatice Akkuş, "Bunu yapanların Allah cezasını versin. Böyle yaparak bizi bölemezsiniz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye ağıt yaktı. Tabutun başında toplanan annesi, babası, kardeşleri ve yakınları gözyaşları döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Ayşe Akkuş ile eşi Hatice Akkuş'a sağlık ekipleri eşlik etti. Hatice Akkuş daha sonra 5.5 aylık oğlu Bora Efe'yi de kucağına alarak eşinin tabutunun başına geldi. Hatice Akkuş, asker kamuflajı giydirilen ve başında komando beresi bulunan Bora Efe'ye "Bak oğlum baban burada" diye seslendi.
YAKLAŞIK 6 BİN KİŞİ TOPLANDI
Şehidin ikindi vakti yapılan cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP'li Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İkbal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı önce askerlerin omzunda, ardından kalabalığın elleri üzerinde taşınarak köy mezarlığına götürüldü ve burada toprağa verildi.

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