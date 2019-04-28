Şehit Sivaslı öğrencilerin diploması Tarihi Alanda

ÇANAKKALE Savaşları'nda 104 yıl önce şehit olan Sivas Lisesi öğrencilerinin, Sivas Valiliği tarafından hazırlanan temsili diploması, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e teslim edildi.Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Sivas Valiliği himayesinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde' adlı projeyle Sivas ve ilçelerinden 281 öğrenci Çanakkale'ye geldi. Öğrenciler, Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda şehitlikleri gezdikten sonra Şehitler Abidesi'ne geçti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, öğrencilere tarihi alan hakkında bilgi verdi.Tüm son sınıf öğrencilerinin gönüllü olarak katıldıkları Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmesi nedeniyle 1915 yılında mezun veremeyen Sivas Lisesi talebeleri için 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili olarak hazırlanan diploma, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Avan tarafından Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e teslim edildi. Tören, Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından teslim alınan, şehit Sivaslı liselilerin temsili diploması, Alan Başkanlığı'ndaki bir müzede sergilenecek.

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