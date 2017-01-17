Şehit polislere Diyarbakır'da uğurlama töreni

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle Üniversitesi'ndeki hafriyat alanında görevli polislere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 4 polis memuru için Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Şehit 4 polis gözyaşları arasında memleketlerine uğurlanırken, saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.Veteriner Fakültesi karşısındaki hafriyat alanında araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından mezarlık duvarı altına konulduğu belirtilen yaklaşık 200 kilo patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu dün şehit olan 4 polis memuru için Emniyet Müdürlüğü binasında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Belediye başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, polis ve şehit yakınlarının katıldığı törende önce şehitlerin özgeçmişleri okundu. Şehit polis memurlar Kadir Miraç Özcan, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Mahmut Ava'nın cenaze töreninde şehit yakınları sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri ayakta güçlükle kaldıkları gözlenen ve sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına müdahale ederken, şehitler için dualar edildi."HALA TELEFONA CEVAP VERMİYOR"Törenin bitmesi ile birlikte şehit yakınları katafalkta bulunan şehitlerin tabutlarının başına geçerek gözyaşı döktü. Diyarbakır'da 8 aydan bu yana görev yapan ve 1.5 yaşında Umay adında çocuğu olan şehit polis memuru Miraç Kadir Özkan'ın eşi Semra Özcan'ın sözleri törene katılanları ağlattı. Eşinin tabutuna sarılarak koklayan ve gözyaşlarına boğulan Semra Özcan, "Bak kızın aynı sana benziyor. O da senin gibi güzel. Kalk ne olur. Bana niye bu kez telefon etmedin? Önceki bombada hemen aradın beni aşkım; 'Ben iyiyim' dedin. Bu kez aramadın, ben aradım telefona cevap vermedin. Niye telefona cevap vermedin? Oh ne güzel kokuyor, çok güzel kokuyorsun bir tanem. Sen beni niye aramadın aşkım, önceki patlamadan kurtuldu ya hemen aradı 'iyiyim' dedi aşkım. Ama ben aradım açmadın, hala arıyorum açmıyor. Koyamam onu kara toprağa çok gen daha 27 yaşında, almayın beni ne olur. Kalk hadi kalk, o şehit oldu, ölmedi" diyerek feryat etti."ÇAKALLARI SEVİNDİRMEYECEĞİME SÖZ VERDİM'Şehit polislerden Mahmut Ava'nın 3 aylık hamile eşi Gülseren Ava ise, eşinin polis şapkasını takarak yakınlarıyla birlikte tabutun başına geldi. Burada ağıtlar yakan Ava'nın eşi Gülseren Ava, "Ne olur gitmesin, götürmeyin, ayırmayın bizi ne olur. Ben ağlamayacağıma, çakalları sevindirmeyeceğime söz verdim. Sizlerde ağlamayın, ne olur ağlamayın" dedi.Şehit polislerin cenazelerini aralarında Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Ali Demir'inde bulunduğu polisler ve askerler kaldırarak tekbir eşliğinde ambulansa bıraktı.Şehit polislerden Kadir Miraç Özcan'ın cenazesi Trabzon'a, Şenali Ocak'ın İzmir'e, Ali Sevim'in Eskişehir'e, Mahmut Ava'nın cenazesi ise, Osmaniye'ye gönderildi."ONLARIN ÇOCUKLARI BABASIZ KALDI"Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili kapsamlı araştırmaların sürdüğünü söyledi. Şehit ve yaralı polislerin harfiyat alanında güvenlik amaçlı görevlendirildiklerini belirterek, "O aslanlar, harfiyat alanına kimse yaklaşmasın, çocuklar yaklaşmasın içerisinde patlayacı madde bulunabilir diye görev yapıyorlardı. Çocuklara ölmesin diye bekliyorlardı. Ama onların çocukları babasız kaldı" dedi.Hafriyat alanında gerçekleşen ve 4 polisin şehit olması, 2 polhisin yaralanması ile sonuçlanan saldırıdan sonra başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözalatına alınırken, gözaltına alınanlardan birinin olay sırasında yardım bahanesı ile olay yerine gelip bir polisin silahını aldığı belirtildi. Saldırı noktasından 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunan ve Emniyet müdürlüğüne götürülen sepetli 2 motorsikletin ise incelenmesi sürüyor. Polis, soruşturma kapsamında Dicle Üniversitesi'nde bulunan güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

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