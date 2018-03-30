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Şehit polisin şiirleri kitap haline getirildi

IĞDIR'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Zonguldaklı polis memuru Yusuf Yelkenci'nin (27) kaleme aldığı şiirler, 'Eskici' adı verilen kitapta toplandı. Kitaptan elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklara bağışlanacağı...

Şehit polisin şiirleri kitap haline getirildi
IĞDIR'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Zonguldaklı polis memuru Yusuf Yelkenci'nin (27) kaleme aldığı şiirler, 'Eskici' adı verilen kitapta toplandı. Kitaptan elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklara bağışlanacağı belirtildi.
Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsüne, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Zonguldaklı polis memuru Yusuf Yelkenci'nin hayali gerçekleştirildi. Şiir tutkunu Yusuf Yelkenci'nin kaleme aldığı şiirler ailesi ve arkadaşları tarafından kitap haline getirildi. 'Eskici' adı verilen kitap, Kozlu Kaymakamlığı'nın katkılarıyla yayımlandı. Kitabın tanıtımı için düzenlenen şiir dinletisine Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, Şehit Yusuf Yelkenci’nin annesi Hatice ve babası Nevzat Yelkenci ile yakınları katıldı.
Öğrenciler, şehit Yusuf Yelkenci'nin şiirlerini okuduğu sırada anne Hatice Yelkenci gözyaşlarını tutamadı. Yelkenci'nin şiirleri salonda bulunanları da duygulandırdı. Şiir kitabından elde edilecek gelirin, şehidin ailesi tarafından Kozlu Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne bağışlanacağı belirtildi.

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