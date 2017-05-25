Şehit polisin cenazesini aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları getirdi

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın cenazesi, bugün memleketi Samsun’a getirildi. Şehit Yılmaz’ın aynı çatışmada yaralanan iki silah arkadaşı aynı uçakla Samsun'a geldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesini taşıyan askeri uçak saat 11.42’de Samsun Çarşamba Havalimanı’a indi. Buradaki karşılama törenine, Samsun Valisi İbrahim Şahin, şehit babası Mehmet Yılmaz, şehidin iki kız ve bir erkek kardeşi, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bekar ve 2014 yılında polis olduğu belirtilen Mesut Yılmaz'ın cenazesi, tören mangası tarafından askeri uçaktan indirildi. Bir süre Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşındı.

Şehit polis Yılmaz’ın aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları Yusuf Şeker ve Zekeriya Yunus Cilasin de aynı uçakla Samsun'a geldi. Silah arkadaşlarını biri kolundan diğeri ise ayağından yaralı olması nedeniyle diğer özel harekat polisleri yürümelerine yardımcı oldu. Şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulmasının ardından, eskort eşliğinde merkez İlkadım İlçesi Çatalarmat Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü.

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