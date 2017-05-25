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Şehit polisin cenazesini aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları getirdi (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi, tören için konvoy eşliğinde...

Şehit polisin cenazesini aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları getirdi (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi, tören için konvoy eşliğinde Çatalarmut Mahallesi'ndeki evinden Büyük Cami'ne getirildi. Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Törende şehidin tabutunu taşıyan silah arkadaşlarının birinin kolunda bulunan bantta Enfal Suresi'nin, Türkçe ve Arapça yazılı  'Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları' ayeti dikkati çekti. Şehidin kız kardeşi Esra Yılmaz da ağabeyinin tabutunu öptü, ardından ağabeyinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.
İkindi namazına sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Mesut Yılmaz'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

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