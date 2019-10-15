Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı (2)
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ Denizli'de görev başında olduğu sırada alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ekip otosuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yücel Başpınar...
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Denizli'de görev başında olduğu sırada alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ekip otosuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yücel Başpınar için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi. İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleri, tören öncesi şehidin babası Basri Başpınar ile eşi Semiha Başpınar ve diğer aile üyelerine taziyede bulundu.
Törende şehidin eşi Semiha Başpınar, oğlu Yunus Emre ve kızı Merve, gözyaşı döktü.
Müftü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehit polis memuru Yücel Başpınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşları ve törene katılanların omuzlarında cenaze aracına konuldu. Şehit polis, kent merkezindeki Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2