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Şehit polisin annesi: Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() - İSTANBUL Dolmabahçe'de 10 Aralık 2016 günü meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Muammer Nacakoğlu, memleketi Yozgat’ın...

Şehit polisin annesi: Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() - İSTANBUL Dolmabahçe'de 10 Aralık 2016 günü meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Muammer Nacakoğlu, memleketi Yozgat’ın Yerköy İlçesi'ne bağlı Sekili Köyü'nde gözyaşları arasındatoprağa verildi. Şehidin annesi Yasemin, "Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım. Oğlum arkadaşların gelmiş, sen neden gelmiyorsun" diyerek gözyaşı dökerken, baba Mehmet Nacakoğlu ise "Bu vatan kolay kazanılmadı. Muammerler feda olsun bu vatana, ben de yanında" diye konuştu.
Şehit Polis Muammer Nacakoğlu için öğle vakti Şehit Osman Pekşen Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi şehidin annesi, kızkardeşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Yasemin Nacakoğlu, cenaze törenine gelenlere, "Ben size davetiye vermedim, neden geldiniz. Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım. Oğlum arkadaşların gelmiş, sen neden kalkmıyorsun. 'Polisler üşüyor' demiştin. Arkadaşlarının hepsi burada onları üşütme. Kalk gidelim" diyerek gözyaşı döktü.
ŞEHİDİN BABASI: MUAMMERLER FEDA OLSUN VATANA
Şehidin babası Mehmet Nacakoğlu ise cenazede metanetini korurken, "Vatan sağ olsun, bir Muammer gider, yerine başka bir Muammer gelir. Bu vatanı hainlere bırakmayacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı. Muammerler feda olsun bu vatana, ben de yanında" dedi.
Şehit Polis Nacakoğlu'nun öz geçmişinin okunmasından sonra Yozgat Müftüsü Salih Sezik cenaze namazını kıldırdı. Şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde köy mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Eski Emniyet Genel Müdürü Celalelttin Lekesiz, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

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