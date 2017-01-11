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Şehit polisin adını bedenleriyle kara yazdılar

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'daki Taytanlı İlhan İlköğretim Okulu öğrencileri, okul bahçesinde biriken karların üzerine uzanıp, bedenleriyle İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısında ölümü göze alarak teröristlerle...

Şehit polisin adını bedenleriyle kara yazdılar

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'daki Taytanlı İlhan İlköğretim Okulu öğrencileri, okul bahçesinde biriken karların üzerine uzanıp, bedenleriyle İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısında ölümü göze alarak teröristlerle çatıştıktan sonra şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ismini yazarak andı.
Manisa'nın Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 1160 öğrencisi bulunan Taytanlı İlhan İlköğretim Okulu öğrencileri, yağan kar nedeniyle büyük sevinç yaşadı. Okul bahçesinde kar topu oynayıp, eğlenen dördücü sınıf öğrencileri, İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'i de andı. Öğrenciler, okul bahçesindeki karların üzerine uzanarak, bedenleriyle 'Feti Sekin' yazdı. Öğrenciler tarafından bir anda karar verilip uygulamaya geçilen o anlar, öğretmenleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntü çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
Taytanlı İlhan İlköğretim Okulu Müdürü Davut Işık, şehit polis Fethi Sekin'in ismini bedenleriyle kara yazma fikrin tamamen öğrencilerden çıktığını belirtip, "Kendilerini tebrik ediyorum. Unuttukları 'H' harfi ise öğrencilerimizin gönlünde yatmaktadır" dedi.

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