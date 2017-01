Şehit polisin adı, İzmir'in en güzel parkında yaşayacak

İZMİR Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıyı önlemek için canını feda eden şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurduğu Park İzmir'e verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, aynı parkta Sekin'in heykelini de yapacaklarını açıkladı.

5 Ocak 2016 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerin C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girme teşebbüsünü önlemek için canını ortaya koyan ve teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehit düştüğü yerin yakınında ölümsüzleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu açılacağını duyurduğu, ancak yaşanan elim olay nedeniyle açılış törenini ertelediği kentin en nitelikli yeşil alan düzenlemesini içeren Park İzmir'e şehidinin adını verecek.

PARK ADLİYE BİNASINA DA YAKIN

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kendini feda ederek İzmir'i büyük bir felaketten kurtaran kahraman polis memuru Fethi Sekin'in anısı önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, "Bizi bölemeyecekler. Bizi yıkamayacaklar. Ülkesi ve milleti uğruna canını hiçe sayan Fethi Sekinler var olduğu müddetçe birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. İzmirliler olarak ona olan borcumuzu ödeyemeyiz ama anısını yaşatmayı da kutsal bir görev olarak biliyoruz. Bu nedenle şu an açılışa hazır haldeki, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de en güzel yeşil alan düzenlemelerinden biri olan Park İzmir'e onun adını vermeyi uygun bulduk. Yaklaşık 40 dönümlük park alanı, kahraman polisimizin şehit düştüğü Adliye binasına çok yakın. Burada şehidimizin motosikletli bir heykelini de dikeceğiz" diye konuştu.

AÇILIŞ TÖRENİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan 'Park İzmir'in, bu hafta sonu açılacağını duyurmuştu. Saldırı sonrası açılış töreni ertelenen Park İzmir, acı olayın yaşandığı İzmir Adliyesi'nin yakınında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, 4 etap halinde projelendiren parkın içerisinde 'Park İzmir', 'Park İzmir Kaykay', 'Park İzmir Çocuk' ve 'Park İzmir Çamlık' bölümleri bulunuyor. Park İzmir'in, 7'den 70'e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. İzmir'in yeni parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor.



FOTOĞRAFLI