Şehit polisin adı Eskişehir'deki kütüphaneye verildi

Hakan TÜRKTAN/ALPU (Eskişehir), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2015 yılında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yavaş'ın isminin verildiği kütüphane, Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda açıldı.

Alpu Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene şehidin özel harekat şubesinde görevli polis memuru eşi Ayşe Yavaş, kızı Zülal Yavaş, oğlu Ahmet Yavaş, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Alpu Kaymakamı Ömer Özbay, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ve Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile davetliler katıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda, 'Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi'nin uygulamaya konulduğunu, kütüphanelere de şehitlerin isimlerinin verildiğini söyledi. Dinç, "Bu proje kapsamında, Alpu ilçemizde bulunan Atatürk İlkokulu'na şehit polis memurumuz Mustafa Yavaş'ın isminin verildiği kütüphane kurularak, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Burada amacımız, her ne kadar çocuk ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmaları ve eğitimin desteklenmesi olsa da vatanını, milletini canı pahasına savunurken, şehit düşen kahramanlarımızın isimlerinin ve aziz hatıralarının da belleklere kazınarak, unutulmamalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Şehit polis memuru Mustafa Yavaş'ın eşi Ayşe Yavaş ise "Burada bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Eşim için yapılan kütüphanede emeği geçen herkese, çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birlikte eşimle zaten gurur duyuyorduk. Ömrümüzün sonuna kadar bu gururu taşıyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Tütüncü, şehit polis memuru Mustafa Yavaş'ın eşi Ayşe Yavaş'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.



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