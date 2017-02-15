Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde uyarıya rağmen durmayan hafif ticari araç sürücüsünün çarparak şehit ettiği polis memuru 43 yaşındaki Nedim Öner'in cenazesi, memleketi Balıkesir'in Havran İlçesi'nde toprağa verildi.İzmir- Çanakkale karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan ekipte görev alan polis memuru evli ve 2 çocuk babası Nedim Öner'e, kontrol noktasında, dün saat 02.00'de, uyarısına rağmen durmadığı belirtilen 42 yaşındaki Aytekin Uyanık'ın yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarptı. Öner'e çarpan sürücü Uyanık, kaza yerinde durmayıp kaçtı. Ağır yaralanan Öner, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ambulansıyla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda şehit düştü. Yakalanan sürücü Uyanık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Şehit polis memuru Nedim Öner için Bergama Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Ardından cenazesi, memleketi Balıksir Havran İlçesi'ne uğurlandı. Şehit Öner'in cenazesi bugün Havran Devlet Hastanesi morgundan alındı. Anne ve babası hayatta olmayan Öner'in cenazesi, eniştesinin evinin önüne helallik alınması için götürüldü. Cenaze, daha sonra kortej eşliğinde Kocacami'ye götürüldü. Öğle namazının ardından, cenaze namazı kılındı. Şehit Öner'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Havran Şehir Kabristanlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.Şehidin eşi 43 yaşındaki Fatma Öner, oğulları 20 yaşındaki Cengizhan Öner ve 13 yaşındaki Atilla Öner, son yolculuğunda şehit polis memuru Nedim Öner'i ebediyete uğurladı.Cenaze törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Birim Müdürlerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

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