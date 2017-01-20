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Şehit polis, memleteki Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi Dicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 23 yaşındaki şehit...

Şehit polis, memleteki Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, () - DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi Dicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 23 yaşındaki şehit polis memuru Furkan Demir, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.
Şehit Polis Memuru Furkan Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyarbakır'dan uçakla memleketi Nevşehir’deki Kapadokya Havalimanı'na, oradan da cenaze arabasına konularak Güzelyurt Mahalles'indeki baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Baba Ömer, annesi Aysel, kardeşi Ersoy ve Emel ile şehidin ikiz kardeşi Elvin, eşi polis Kübra Demir, şehidin Diyarbakır’da birlikte görev yaptığı meslektaşları gözyaşı döktü.  Şehidin naaşı daha sonra Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Cuma namazı sonrasında şehit polis için kılınan cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şehidin yakınları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Yakup Öztürk kıldırdı. Namazdan sonra şehidin tabutu omuzlara alınarak tekbirlerle cenaze aracına götürüldü. Şehit polis Furkan Demir'in cenazesi, Kaldırım Mezarlığına defnedildi. 
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