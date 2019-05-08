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Şehit polis için Bayburt'ta hazin tören

İSTANBUL Beşiktaş'ta, Vodafone Park'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin...

Şehit polis için Bayburt'ta hazin tören
İSTANBUL Beşiktaş'ta, Vodafone Park'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyüne uğurlandı.
Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından düzenlenen terör saldırısında 39 polis memuru ile 7 sivil şehit oldu, 200’den fazla polis ve sivil de yaralandı. Saldırıda yaralanan polis memurlarından Muammer Ateş, 2,5 yıldır tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi, memleketi Bayburt'a getirildi. Ateş için, Bayburt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, şehidin yakınları ve çok sayıda polis katıldı. Şehit polis Ateş'in özgeçmişi okunduğu sırada törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Şehit polis memuru Muammer Ateş'in şapkasını takıp, üniformalarını giyerek törene katılan yakınları da taziyeleri kabul etti.
Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin arından şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi, toprağa verileceği Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyüne götürüldü.

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