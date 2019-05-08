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Şehit polis için Bayburt'ta hazin tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ İstanbul Beşiktaş'ta, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş için memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu...

Şehit polis için Bayburt'ta hazin tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul Beşiktaş'ta, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş için memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Çatıksu İlk ve Orta Okulu bahçesinde düzenlenen törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa ile şehidin yakınları, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babası Orhan Ateş, taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Muammer Ateş, köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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