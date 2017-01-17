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Şehit polis havaalanında meslektaşları tarafından karşılandı (2)

CENAZE TÖRENİNE BAKAN AVCI DA KATILDI Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde şehit düşen polis memurlarından Ali Sevim'in cenazesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak Şirintepe Mahallesi'ndeki baba...

Şehit polis havaalanında meslektaşları tarafından karşılandı (2)

CENAZE TÖRENİNE BAKAN AVCI DA KATILDI
Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde şehit düşen polis memurlarından Ali Sevim'in cenazesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak Şirintepe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne götürüldü. Evin önünde dua okunmasının ardından şehidi cenazesi törenin yapılacağı Reşadiye Camii bahçesine getirildi. Buradaki törene şehidin babası Eyüp Sevim, annesi Fatma Sevim, şehidin kardeşi Seyit Sevim, şehidin eşi Demet Sevim, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, emniyet mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.
Camii yanına kurulan taziye çadırında bulunan şehidin eşi Demet Sevim gözyaşı dökerek, "Bak Alim herkes senin için gelmiş. Daha çocuğunu elinden tutup gezdiremedin. Nasıl sığdın o tabuta?" dedi.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polislerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Bakan Nabi Avcı, şehidin işitme engeli olan babası Eyüp Sevim'in elini tutarak birlikte yürüdü. Ali Sevim'in cenazesi götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Polis memuru Ali Sevim'in Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olduğu, 25 Temmuz 2012 tarihinde polis memuru olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 8 Eylül 2016 tarihinde de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne tayin olduğu belirtildi.

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