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Şehit polis Fethi Sekin’in adı Elazığ'da mesire alanına verildi

İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in adı, Elazığ Belediye Meclisi’nde alınan kararla Zafran Mesire Alanı'nda yaşatılacak. Şehrin...

Şehit polis Fethi Sekin’in adı Elazığ'da mesire alanına verildi
İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in adı, Elazığ Belediye Meclisi’nde alınan kararla Zafran Mesire Alanı'nda yaşatılacak.
Şehrin merkezinde 159 bin 500 metrekarelik bir alana sahip Zafran Mesire alanı, Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla, şehre nefes aldıracak bir dinlenme alanı olarak bu yıl hizmete açılmaya hazırlanırken, mesire alanına belediye meclis kararıyla Şehit Polis Fethi Sekin'in adı verildi.
Bünyesindeki kır lokantası, kır kahvesi, yöresel ürünler satış büfesi, ibadethanesi, sıhhi tesis kompleksi, piknik alanları, doğal ve yapay su göletleri, çeşmesi, spor sahaları, fitness alanları, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, otoparkı ile bisiklet parkurlarıyla tam donanımlı hale getirilecek olan mesire alanı Nisan ayında hizmete açılacak.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, şehit polis Fethi Sekin'in adını sonsuza kadar yaşatmak için mecliste karar aldıklarını belirterek, "Aziz şehidimiz Fethi Sekin’in adı burada sonsuza kadar yaşatılacak. Bugün olduğu gibi gelecek nesillerimiz de kahramanımızı tanıyacak, O’nun destansı mücadelesinden feyz alacaktır. Elazığ’ın ve aynı zamanda tüm Türkiye’nin gururu şehidimiz Fethi Sekin’in adının yaşatılması ve O’nun sahip olduğu ruhun her daim canlı tutulması için şehrimizin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan Zafran Mesire alanının adını Fethi Sekin Mesire Alanı olarak düzenledik. Böylece şehidimizin adını sonsuza dek yaşatmış olacağız. Elazığ olarak kahraman şehidimizin mirası ve adına sahip çıkacak, O’nu nesiller boyu yaşatacağız. Fethi Sekin hepimizin gurur kaynağıdır. Şehrimizin en gözde projesine O’nun adının verilerek yaşatılması yönünde ortak karar alan saygıdeğer Belediye Meclis üyelerimize, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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