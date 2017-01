Şehit polis Fethi Sekin'in beslediği köpek için kulübe yaptırıldı

İZMİR Adliyesi'ne bomba yüklü araçla saldıran PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in her gün beslediği 'Arap' isimli köpeğe Bayraklı Belediyesi ile hayvanseverler sahip çıktı. Belediye Arap'a soğuktan korunmak için patlamanın olduğu yere 'Arap' için kulübe koydu ve mama getirdi. Ancak 'Arap', kulübe yerine polis noktasından ayrılmadı.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak düzenlenen bombalı terör saldırısı sırasında teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp şehit düşen 3 çocuk babası trafik polisi Fetih Sekin, görev yaptığı kulübenin yanına gelen 'Arap' isimli köpeği her gün besliyordu. Çatışma anında görüntülerde koşarken görülen köpek, olayın şokunu henüz üzerinden atamadı. Bayraklı Belediyesi patlamanın yaşandığı polis nöbet yerinin yanına 'Arap' için kulübe koydu. Arap ise kendi kulübesi yerine polislerin nöbet tuttuğu yerde duruyor. Altına serilen süngerin üstünde yatan Arap'ı, hayvanseverler de yalnız bırakmadı. Fetih Sekin'in şehit düşmesinin ardından onun yerine gelen Trafik Polisi Harun Kesici, Arap'a sahip çıktı. Kesici, patlama sırasında gözünden yaralanan Arap'a her gün veterinerin söylediği zamanlarda damlasını koyup, yemeğini veriyor. Kesici, “Fethi ağabeyin baktığı köpeğe artık ben bakacağım. Onun yokluğunu hissettirmeme ye çalışıyorum. Arap, patlamanın şokunu henüz üzerinden atamadı. Yaralı gözüne damla atıyorum. Yemek verip onu besliyorum" dedi.

Öte yandan Sekin'in görev yaptığı kulübe ile şehit düştüğü yer, ziyaretçi akınına uğruyor. Çiçek bahçesine dönen yerde vatandaşlar önce dua ediyor ardından da hatıra fotoğrafı çektiriyor.



FOTOĞRAFLI