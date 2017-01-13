Şehit polis Fethi Sekin'in adı sınıfa verildi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bulunan Ereğli İlkokulu'nda yeni açılan robotik kodlama sınıfına, İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Açılış törenine Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Tuncay Uzun, robotik kodlama sınıfının Türkiye genelinde ilkokullar arasında bir ilk olduğunu ve çocuklara robotlarla ilgili kodlamayı öğreterek geleceklerini daha iyi hazırlamak istediklerini söyledi. Uzun, sınıfa 'Fethi Sekin robotik ve kodlama sınıfı' adını verdiklerini ve okulun girişine de bir fotoğrafını astıklarını ifade etti.

Kaymakam Nazım Madenoğlu ise son derece önemli çalışmaların yapılacağını söylediği sınıfın adıyla da ayrı bir anlam kazandığını anlatarak, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz günlerde İzmir'de şehit olan Fethi Sekin polisimizin adının verilmesi bu sınıfa apayrı bir anlam ve değer kazandırıyor. Ülkemizin ve vatanımızın birliği ve beraberliği için huzur içinde yaşabilmemiz için diğer şehitlerimiz gibi özellikle 15 Temmuz gecesi verdiğimiz şehitlerimiz gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da verdiğimiz şehitler gibi bilhassa bütün tarih boyunca bütün milletim, izin gittiği yerlerde verdiği şehitler gibi bu şehidimiz de polisimizde bu amaçlar uğruna canını seve seve verdi."

Kaymakam Madenoğlu konuşmasının ardından yaşları 7-11 arasında değişen ilkokul öğrencilerinin eğitim göreceği sınıfın kurdelesini keserek açılışını yaptı.



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