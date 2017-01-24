Şehit Polis Fethi Sekin için heykel yarışması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kahraman polis Şehit Fethi Sekin için ulusal düzeyde bir anıt heykel yarışması düzenleyecek. Sekin’in heykeli, daha önce duyurulduğu gibi adının verildiği 40 dönümlük parka değil, şehit düştüğü İzmir Adliyesi önüne dikilecek.İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Fethi Sekin, geçen 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısında PKK'lı teröristlerle çatışmaya girerek, daha büyük bir facia yaşanmasını önledi, ancak kendisi de şehit oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gösterdiği kahramanlıkla olası bir katliamı önleyen Fethi Sekin'in anısını şehit düştüğü yere dikilecek heykelle yaşatacak. Sekin'in adına yakışır bir heykel dikme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla ulusal düzeyde bir heykel yarışması düzenleyecek.Türkiye'nin en önemli sanatçılarının katılması beklenen 'Şehit Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması'nın danışman jüri üyeleri İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe olacak.JÜRİ ÜYELERİ KARAR VERECEKUlusal yarışmanın asıl jüri üyeliklerini ise Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi), Hasibe Velibeyoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü), Müge Deniz Bal (İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü), Yrd. Doç. Oktay Şahinler (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Semra Daşçı (Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi), Serap Gül (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü) ve heykeltıraş Varol Topaç yapacak.Yedek jüri ise Can Aysan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı-Endüstriyel Tasarımcı), Mert Taşkındemir (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi), Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Kılınç (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi) ve Tonguç Sercan'dan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli-Heykeltıraş) oluşacak.27 Ocak Cuma günü yapılacak ilk jüri toplantısının ardından yarışma şartları belirlenerek, ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.İSMİ PARKTA YAŞIYORİzmir Büyükşehir Belediyesi, saldırının yaşandığı 5 Ocak'tan bir gün sonra açmayı planladığı, ancak olayın ardından açılışını ertelediği, Bayraklı ilçesinde 40 dönüm alan üzerine kurulan Park İzmir'e de Şehit Fethi Sekin'in adını vermişti. Park, önümüzdeki günlerde resmi törenle açılacak. Sekin’in heykeli ise daha önce duyurulduğu gibi adının verildiği bu parka değil, şehit düştüğü yere, İzmir Adliyesi'nin önüne dikilecek.FOTOĞRAF