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Şehit polis Fethi Sekin'i, adliye binası önünde andılar
AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i adliye binası önünde dualarla andı. AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı...
GENEL 05.01.2020, 16:34
AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i adliye binası önünde dualarla andı.
AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve üyeler, İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı. İzmir Adliye binası önündeki anma programında konuşan Eyüp Kadir İnan, "Onu asla unutmayacağız. Canını kahramanca siper ederek, terör örgütünün düzenlediği haince pusuyu önleyen Fethi Sekin, sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin kalbi oldu. Kaç ocağa düşecek ateşin önüne atlayarak, onlarca masum vatandaşımızı koruyarak, canını feda eden kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'i bu millet unutmayacak" diye konuştu. Anma programında şehit Fethi Sekin için dualar edildi.
AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve üyeler, İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı. İzmir Adliye binası önündeki anma programında konuşan Eyüp Kadir İnan, "Onu asla unutmayacağız. Canını kahramanca siper ederek, terör örgütünün düzenlediği haince pusuyu önleyen Fethi Sekin, sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin kalbi oldu. Kaç ocağa düşecek ateşin önüne atlayarak, onlarca masum vatandaşımızı koruyarak, canını feda eden kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'i bu millet unutmayacak" diye konuştu. Anma programında şehit Fethi Sekin için dualar edildi.
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