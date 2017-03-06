Şehit polis Fethi Sekin anısına heykel yarışması

İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediyesi’in kahraman polis şehit Fethi Sekin anısına düzenlediği 'Anıt Heykel Yarışması' için son başvuru tarihi 28 Nisan olarak belirlendi. Sekin’in heykeli, şehit düştüğü Adliye önüne dikilecek.

İzmirliler, 5 Ocak 2016 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristleri önlemek için canını ortaya koyan ve çatışmaya girerek olası katliamı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i unutmadı. Şehit polisin adını Bayraklı’da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu parkta yaşatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sekin’in şehit düştüğü Adliye önüne de adına yakışır bir heykel dikmeye hazırlanıyor. İzmirliler'in kalbine ismini yazdıran kahraman polis memuru için 'Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması' düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcılardan heykeli figüratif bir dille anlatmasını ve yakın çevresi ile birlikte düşünerek anıt heykel olarak tasarlanmasını istiyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. 17 Mayıs 2017 tarihinde de ödül töreni ve kolokyum düzenlenecek. Tasarımlar İzmirliler’in görmesi için bir hafta süreyle sergilenecek.

SEÇKİN JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın danışman jüri üyeliğini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Oktay Şahinler’in jüri başkanlığı yaptığı yarışmanın asil üyeleri ise, şöyle:

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahenk Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü Müge Deniz Bal, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Sema Daşçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Serap Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Heykel Müzesi Koordinatörü Heykeltıraş Varol Topaç.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Şehit polis Fethi Sekin'in hatırasını yaşatmak için düzenlenen 'Ulusal Anıt Heykel' yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilecek. Yarışma, bireysel ya da ekip olarak katılıma açık olacak. Yarışma şartnamesine İzmir Büyükşehir Belediyesi www.fethisekinheykelyarismasi.com 'dan ulaşılabiliyor.



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