Şehit polis, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsüne işlem yaparken, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan (34) memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toprağa verildi.Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir-Çeşme karayolundaki Adres kavşağında durdurup, belge kontrolü yaptığı sırada, H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çağlayan, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit oldu.KAZADA YARALANAN KARDEŞİ DE KATILDIŞehit polis için, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cemil Ercan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Ali ve kardeşi Selim Çağlayan, burada taziyeleri kabul ederken, annesi Fatma ve eşi Esra Çağlayan, gözyaşlarını tutamadı.'BABAM GİDİYOR'Öğle namazının ardından şehit Çağlayan için cenaze namazı kılındı. Serkan Çağlayan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına götürülürken, şehidin 5 yaşındaki kızı Nehir'in "Babam gidiyor" demesi yürekleri burktu. Ağabeyinin şehit olduğu gün Beypazarı'nda geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan Selim Çağlayan da şehidin cenazesini asker selamıyla uğurladı. Serkan Çağlayan'ın cenazesi, Beypazarı Şehitliği'nde toprağa verildi.



