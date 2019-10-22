Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - ZEYTİN Dalı Harekat bölgesinde 11 Ekim'de Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Bafra ilçesindeki baba evine getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin cenazesi, helallik alınıp dua edildikten sonra Yıldırım Beyazıt Camii’ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehidin annesi Fatma ile babası Mevlüt, ağabeyi Murat Meşeci ile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ağabeyi Murat Meşeci üzerine kardeşinin askeri kıyafetini giyerek tören alanına geldi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci’nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.



MESAJI YÜREK BURKTU



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci birliğine gitmeden önce aracının arka camına ‘Damatlık şart değil be baba şehadet de yakışır senin oğluna’ yazılı çıkartma yazırdığı ortaya çıktı. 2 gün önce doğum günü olan Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’da, Bafra’ya gelişinde gittiği bir pide salonunda bıraktığı not kağıdına ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ paylaşımı ise sosyal medyada yürekleri burktu.





