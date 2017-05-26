Şehit Piyade Er Karagöz, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı / ek fotoğraflar
26 Mayıs 2017 Cuma 15:34
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