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Şehit Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün adı lisede yaşayacak

KOCAELİ'de 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün adı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne  verildi. Kocaeli'de 2006 yılında...

Şehit Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün adı lisede yaşayacak
KOCAELİ'de 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün adı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne  verildi.
Kocaeli'de 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 subay arkadaşı ile birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün adı Çorlu'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verildi. Törene, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç,  Çorlu Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, şehidin yakınları, silah arkadaşları, öğrenciler katıldı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Şehit pilot Ulaş Türk, ismi olarak bugün burada resmen belirlenmesi ve şehit köşemizin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vatan toprakları şehitlerimiz sayesinde bugün hür ve bağımsız şekilde bizler için bir yurt olarak mevcut. Gerçekten gerek İstiklal savaşımızda, gerek Çanakkale'de gerekse bugün günümüzde Güneydoğu'da, Afrin'de verilen mücadele bu topraklar üzerinde bayrağımızın ilelebet dalgalanması, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak, vatan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet'inin ilelebet payidar kalması için şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ama Allah'a şükür hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet'ine yan gözle bakamıyor ve bakamayacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, bu bayrağımız semalarda ilelebet dalgalanacak, ezanlarımız camilerimizde ve minarelerimizde okunacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet'i bizler için vatan olmaya devam edecektir" dedi.
Şehit annesi Naciye Türk, bugün çok duygu yüklü bir o kadar da mutlu bir gün yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum ve çok sevinçliyim. Ulaş'ı kaybettim ama okulun açılışı ile birlikte binlerce Ulaş kazandım. Hepsi benim çocuklarım. İnşallah Ulaş gibi başarılı öğrenciler yetişir diye düşünüyorum. Duygularımı anlatamam" dedi

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